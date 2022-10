Rechtsextremismus : NSU-Terroristin Zschäpe scheitert mit Verfassungsbeschwerde

Karlsruhe Als einzige Überlebende der NSU-Terrorzelle wurde Beate Zschäpe vor Gericht gestellt - und bekam die Höchststrafe. Seit gut einem Jahr ist das Urteil rechtskräftig. Ist damit das letzte Wort gesprochen?

Die Verurteilung der NSU-Terroristin Beate Zschäpe zur Höchststrafe war rechtens. Eine Verfassungsbeschwerde der 47-Jährigen blieb erfolglos, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Montag mitteilte. Es sei weder dargelegt worden noch aus sich heraus ersichtlich, dass Zschäpe in ihren Justizgrundrechten verletzt sei. Eine Kammer des Zweiten Senats nahm die Beschwerde deshalb gar nicht zur Entscheidung an. (Az. 2 BvR 2222/21)