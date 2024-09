Soziales Nullrunde: Was beim Bürgergeld bevorsteht

IAB-Arbeitsmarktforscher Weber schlägt eine möglicherweise entscheidende Regeländerung vor. In nur einem Schritt könnte künftig die aktuelle Inflation in die Bürgergeldberechnung eingehen - so eine Anpassung proportional und zeitnah zur Inflationsentwicklung würde Betroffenen und Politikern das Hin und Her zwischen starker Erhöhung und mageren Jahren ersparen. In Anspielung auf die jüngsten Debatten über das Bürgergeld sagte Weber der dpa: „Proportional und zeitnah würde dazu führen, dass solche Diskussionen über den Regelsatz erst gar nicht mehr entstehen.“