„Deutschland-Monitor“ : Nur vier von zehn Ostdeutschen zufrieden mit der Demokratie

Berlin Viel Unzufriedenheit mit der Politik - im Osten noch mehr als im Westen. So lässt sich der jüngste Bericht des Ostbeauftragten zusammenfassen. Alarmierend: Im Osten fühlen sich mehr als 60 Prozent häufig als Menschen zweiter Klasse behandelt.

In Ostdeutschland wachsen Zweifel an der Demokratie. Dort sagten in einer Umfrage für den Ostbeauftragten Carsten Schneider nur noch 39 Prozent der Teilnehmer, sie seien zufrieden mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland funktioniert - im Vergleich zu 48 Prozent vor zwei Jahren. In Westdeutschland sank die Zufriedenheit mit der Demokratie von 65 auf 59 Prozent. Die Umfrage „Deutschland-Monitor“ ist Teil des Jahresberichts, den der Ostbeauftragte am Mittwoch vorlegte.