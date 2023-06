Streit um Obergrenze für Asylanträge Linke wirft Kretschmer „Herzlosigkeit“ vor

Im vergangenen Jahr wurden laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rund 244.000 Anträge auf Asyl in Deutschland gestellt – zu viel, so der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). „Wir wollen solidarisch sein, aber wir kommen an die Grenzen dessen, was möglich ist“, sagte der CDU-Politiker am Freitag. Die Grenze an Personen, die in Deutschland gut integriert werden könnten, läge irgendwo bei 200.000 – so laute der Konsens aus 2015 und den folgenden Jahren. Er fordert deshalb eine jährliche Obergrenze für den Zuzug von Migranten – und wird dafür scharf kritisiert. Linken-Chefin Janine Wissler wirft ihm Missachtung von Menschenrechten vor.