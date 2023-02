Tarifstreit : Öffentlicher Dienst: Arbeitgeber legen Angebot vor

Vor Beginn einer weiteren Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst demonstrieren Beschäftigte in Potsdam. Foto: Carsten Koall/dpa

Potsdam Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst könnte ein Angebot von Arbeitgeberseite Bewegung in die Gespräche bringen.

Die Arbeitgeberseite hat im Tarifstreit im öffentlichen Dienst am Donnerstag ein Angebot vorgelegt. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zufolge umfasst es unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Die Gewerkschaften lehnten das Angebot umgehend als unzureichend ab.