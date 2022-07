Energiepolitik : Özdemir rechnet mit GroKo ab: „Desaster“ geerbt

München Bundesagrarminister lässt an der Energiepolitik der früheren schwarz-roten Koalition unter Kanzlerin Merkel kein gutes Haar und fordert eine Diskussion über Fehler.

Der Grünen-Politiker forderte eine Diskussion über Fehler der Vorgängerregierung: „Das müssen wir bitteschön mal aufarbeiten in Deutschland, was da begangen wurde in den letzten Jahren.“ Er erwähnte Merkel oder die SPD dabei nicht ausdrücklich.

„Ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn ich das Land in diesem Zustand - das war jetzt nicht Bayern allein - so übergeben würde.“ Die jetzige Bundesregierung müsse nun die Ärmel hochkrempeln, um die „ich will schon fast sagen verbrecherische Abhängigkeit von Verbrechern in der Welt“ zu reduzieren. „Ich will nicht, dass der Putin hier bestimmt, ob wir genug Energie haben oder nicht“, sagte Özdemir in Bezug auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin.