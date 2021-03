DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt : „Ohne ehrenamtliches Engagement würde eine große Lücke klaffen“

Gerda Hasselfeldt, ehrenamtliche Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), plädiert für eine bessere Vorhaltung des Bundes für künftige Katastrophen. Foto: imago

Berlin Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, plädiert im Interview für eine bessere Bund-Länder-Abstimmung im Katastrophenfall. Sie spricht über die enorme Belastung der Ehren- und Hauptamtlichen in der Pandemie und plädiert für die Ausbildung freiwilliger Pflegehilfskräfte für künftige Krise.

Ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie geht es beim Testen und Impfen schleppend voran, die Infektionszahlen steigen wieder. Wie sehr beunruhigt sie die Lage?

Hasselfeldt Die steigenden Infektionszahlen sind beunruhigend. Sie hängen wesentlich mit den Mutationen zusammen. Die Umsetzung der Test- und Impfstrategie läuft regional sehr unterschiedlich. Ich höre auch von vielen positiven Erfahrungen, etwa was die Organisation in den vielen Test- und Impfzentren des DRK und die Betreuung durch das Personal vor Ort angeht. Da hat sich einiges verbessert im Vergleich zum Beginn der Pandemie. Ich bin sehr dankbar für das Engagement, das die Menschen dort einbringen. Das hängt auch mit den vielen ehrenamtlichen Kräften zusammen, die wir kurzfristig einsetzen konnten. Bei allen Problemen, die diese unvorhersehbare Pandemie für das Krisenmanagement mit sich brachte, funktioniert es im Großen und Ganzen.

Sehen Sie es als Problem, dass Logistik und Koordination regional so unterschiedlich läuft?

Hasselfeldt Ja, gerade in logistischen Fragen wäre mehr bundesweite Steuerung sinnvoll gewesen. Aber wir haben nun einmal eine föderale Struktur. Die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist grundsätzlich positiv, weil wir auf regionale Situationen besonders gut eingehen können. Allerdings erfasst diese Pandemie das ganze Land. Dadurch gibt es mehr Abstimmungsbedarf als bei regional begrenzten Katastrophen. Ich finde es richtig, wie es Kanzleramtsminister Helge Braun vor wenigen Tagen angestoßen hat, dass alle Ebenen gemeinsam überlegen sollten, wie die Koordination verbessert werden kann. Nur ein Beispiel: Nach einem Jahr haben die bundesweit 400 Gesundheitsämter noch immer keine einheitliche Software. Auch ein gemeinsames Beschaffungswesen wäre sinnvoll. Hier ist noch Luft nach oben.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll neu aufgestellt werden. Ein richtiger Schritt?

Hasselfeldt Ja, es ist richtig, das BBK in seiner bundesweiten Koordinierungsfunktion zu stärken. Gerade auch die Pandemie hat gezeigt, dass wir mehr Koordinierung im gesamten Bevölkerungsschutz brauchen, mehr Synergieeffekte und weniger Doppelstrukturen von Bund, Ländern und Kommunen. Das BBK kann hier eine sehr konstruktive Rolle spielen.

In welchen Bereichen sollte die Behörde besonders gestärkt werden?

Hasselfeldt Das beginnt bei der Aus- und Fortbildung von Krisenmanagern. Wir haben zwar eine gute Ausbildung etwa für Feuerwehrleute oder Rettungskräfte, aber die Ausbildung für Krisenmanager läuft bundesweit nicht einheitlich und nicht gebündelt ab. Jede Organisation und jedes Bundesland handhabt das unterschiedlich. Auch das Beschaffungswesen läuft in allen Bundesländern unterschiedlich ab, auch hier könnte man Synergien besser nutzen. Und wir haben keine einheitlichen IT-Systeme und Software beispielsweise in den bundesweit 400 Gesundheitsämtern. Katastrophen und Krisen machen nicht an Ländergrenzen halt, beispielsweise Großschadensereignisse und Pandemien. Deswegen sollte das Krisenmanagement stärker länderübergreifend koordiniert werden – das wäre eine sinnvolle Aufgabe für das BBK.

Sie sprachen von den ehrenamtlichen Helfern. Wären wir ohne sie in einer schlechteren Lage?

Hasselfeldt Es würde sicherlich eine große Lücke klaffen, wenn wir dieses Engagement nicht hätten. Seit Beginn der Pandemie gibt es einen beispiellosen Einsatz – ob bei der Betreuung der Rückkehrer aus Wuhan vor einem Jahr, bei der Rückholung von Menschen aus Risikogebieten, der Betreuung von Menschen in Quarantäne oder spontan organisierter Nachbarschaftshilfe. Unsere DRK-Kräfte sind im Rettungsdienst oder in der Pflege im Einsatz, sie leisten unkomplizierte Hilfe in den Teststationen und Impfzentren. Das ehrenamtliche Engagement hat den Vorteil, dass diese Menschen auch kurzfristig mobilisiert werden können. Allerdings können sie ihre Hilfe anders als hauptamtliche Kräfte selten über einen langen Zeitraum anbieten, weil sie in aller Regel auch berufstätig sind. Deshalb brauchen wir das Zusammenspiel von Hauptamt und Ehrenamt.

Wie sehr sind die Kräfte der vielen Helfer mittlerweile aufgezehrt?

Hasselfeldt Es ist in der Tat eine große Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Hauptamt wie im Ehrenamt. Die Pflegekräfte in den Heimen und im ambulanten Bereich sind einem verstärkten Infektionsrisiko ausgesetzt. Sie müssen mehr Hygienevorgaben beachten, wodurch auch mehr Arbeit anfällt als zuvor. Gleiches gilt für die Einsatzkräfte im Rettungsdienst, die unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Es gibt eine enorme zusätzliche Belastung für alle in diesen Bereichen. Trotzdem stelle ich nach wie vor eine hohe Motivation fest. Ich kann nicht erkennen, dass das Engagement nachlässt.

Halten Sie eine Stärkung der freiwilligen Helfer, etwa im Pflegebereich, auch für künftige Krisen für sinnvoll?

Hasselfeldt Das zurückliegende Jahr hat gezeigt, dass wir in zwei Bereichen mehr Vorhaltung brauchen: zum einen im Bereich von Schutzausrüstung und Hilfsgütern, zum anderen tatsächlich bei der menschlichen Ressource. Wir können zwar mit dem Ehrenamt kurzfristig viele Lücken schließen. Aber die Belastung der Ehren- und Hauptamtlichen geht an die Grenze, teilweise auch darüber hinaus. Ausgebildete freiwillige Pflegeunterstützungskräfte, die kurzfristig abrufbar sind, könnten in Krisenzeiten eine große Hilfe sein. Früher gab es bereits eine ähnliche Ausbildung im Rahmen eines Zivilschutzprogramms, das von der Bundesregierung gefördert wurde. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde es eingestellt, weil man davon ausging, es nicht mehr zu brauchen – ähnlich übrigens wie bei der Bundesvorhaltung von Technik, Ausrüstung, Zelte oder Betten für den Katastrophenfall. Diese Lücke können und sollten wir schließen. Eine solcher freiwilliger Pflege-Basiskurs wäre ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung der Familien und Pflegedienste speziell in Krisenzeiten wie einer Pandemie. Eine entsprechende kurzzeitige Ausbildung könnten wir und andere anerkannte Hilfsorganisationen durchaus leisten. Das Ziel könnte sein, dass ein Prozent der Bevölkerung als Pflegeunterstützungskräfte ausgebildet wird.

Wie sieht es mit der Vorhaltung von Schutzausrüstung aus? Sind Sie zufrieden damit, wie der Aufbau der nationalen Reservelager bisher läuft?

Hasselfeldt Zufrieden bin ich vor allem damit, dass mittlerweile bei allen politischen Entscheidungsträgern die Erkenntnis angelangt ist, dass wir eine bessere Vorhaltung für Krisenfälle brauchen - und zwar auch vonseiten des Bundes. Dieses Bewusstsein war Ende 2017, als ich das Amt beim Deutschen Roten Kreuz übernommen habe, noch nicht so stark ausgeprägt. Ich musste sehr hart für den Aufbau der Reserven kämpfen. Grundsätzlich gibt es nun die Bereitschaft, dass wir an zehn Standorten in Deutschland Logistikzentren für die Betreuung von insgesamt etwa 50.000 Menschen in Krisenfällen aufbauen. Dabei geht es etwa um Zelte, Feldbetten, mobile Arztpraxen, Hygieneartikel und mobile Großküchen. Von den zehn Standorten sind mittlerweile zwei in konkreter Planung. Es gibt auch eine Bereitschaft der Haushaltspolitiker und der Bundesregierung, die acht weiteren nationalen Reserven in den nächsten Jahren zu realisieren. Wir liegen gut im Zeitplan beim Aufbau des ersten Standortes unter Federführung des DRK.

Wie optimistisch sind Sie, dass diese Pläne auch von der künftigen Regierung fortgeführt werden?

Hasselfeldt Jedes einzelne Projekt muss neu mit Haushaltsmitteln unterlegt werden. Und deshalb muss man die Haushaltsberatungen der kommenden Jahre ins Kalkül ziehen. Wichtig ist jetzt, dass das Vorhaben nicht auf die lange Bank geschoben wird. Die Entscheidung des Bundestages zum Ausbau von Lagern des THW ist übrigens ein weiteres Projekt. Hier geht es etwa um die Sicherstellung der Energie- und Wasserversorgung oder Brückenreparaturen, die in Notfällen ebenfalls wichtig werden können.

Am Beginn des Superwahljahrs scheint nicht mehr sicher, dass die Union den nächsten Kanzler stellt. Ist der Pandemie-Bonus von CDU und CSU jetzt verspielt?

Hasselfeldt Ich spreche hier nicht als Parteipolitikerin. Mein Amt als DRK-Präsidentin habe ich immer klar von meiner früheren Tätigkeit als Parlamentarierin getrennt. Das heißt nicht, dass ich mich persönlich von der Partei verabschiedet habe, die mich jahrzehntelang geprägt hat und die auch ich ein Stück weit mitgeprägt habe. Aber meine jetzige Tätigkeit ist parteipolitisch neutral angelegt.

