Regierung in Migrationsdebatte unter Druck Kanzler Scholz offen für schnellere Arbeitserlaubnis für Asylbewerber

Viele Debatten hat er länger laufen lassen, doch eine Woche vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern hat sich in der emotionaler werdenden Migrationsdebatte jetzt auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Wort gemeldet. Die aktuellen Flüchtlingszahlen seien „zu hoch“, das könne nicht so bleiben, sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er zeigte sich offen für rechtliche Änderungen. So müssten Asylbewerber künftig schneller in Deutschland arbeiten können. Mit Ländern und Kommunen werde er sich im November über die weitere Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung einigen.