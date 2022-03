Olaf Scholz im Angesicht zweier Krisen : Berg- und Talfahrt eines Kanzlers

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Foto: AP/Filip Singer

Berlin Gut 100 Tage ist Olaf Scholz nun im Amt. Die Herausforderungen sind größer, als er bei seiner Vereidigung ahnen konnte. Dennoch bleibt er seinem Stil bislang treu. Auch wenn der Druck auf ihn wächst - national wie international.

Es geht für Olaf Scholz hoch hinaus. Zumindest bei einem Termin, der am Dienstag auf seiner Agenda stand. Gemeinsam mit Astronaut Alexander Gerst sollte es eine nicht öffentliche Live-Schalte zur Raumstation ISS geben, hinauf in die Weiten des Weltalls. Irdischer ging es zuvor bei der Einweihung des Tesla-Werks in Grünheide in Brandenburg zu, an der Scholz teilnahm.

Es sind kurze Ausflüge in die Normalität eines Kanzlers - von denen der SPD-Regierungschef in seinen gut 100 Tagen Amtszeit bisher nicht viel mitbekommen hat. Die Corona-Krise bestimmt die politische Agenda bereits seit seinem Amtsantritt am 8. Dezember, der russische Angriff und der Krieg in der Ukraine sind hinzugekommen.

Der 63-jährige Jurist ist zwar nicht in der Realität aufgewacht - die kannte er als Finanzminister und Vizekanzler bereits. Doch die Herausforderung eines russischen Angriffskriegs in Europa ist mit nichts zu vergleichen. Scholz‘ Vorgängerin Angela Merkel wurde oft die Krisen-Kanzlerin genannt - Scholz hat gute Chancen, diese Bezeichnung bereits im ersten Jahr seiner Amtszeit zu erreichen. Innerhalb weniger Tage, seit dem Kriegsausbruch am 24. Februar, haben sich die Parameter im Land verändert: Sicherheit und Wohlstand sind bedroht.

Als Konsequenz vollzog Scholz eine grundlegende Weichenstellung, viel schneller, viel radikaler, als er sich das je hätte vorstellen können. In seiner historischen Regierungserklärung am 27. Februar verschrieb der SPD-Politiker der Bundeswehr ein 100-Milliarden-Aufrüstungsprogramm, widmete mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts dem Militär, leitete mit der Ankündigung des Baus von Flüssiggas-Terminals nebenbei eine Kehrtwende in der Energiepolitik ein. Und er genehmigte Waffenlieferungen in einen laufenden Krieg, die fortan zur Verteidigung gegen eine Atommacht eingesetzt werden. Ausgerechnet Scholz, der als Juso den Nato-Doppelbeschluss von Kanzler Helmut Schmidt kategorisch ablehnte.

Scholz hat mit seiner Rede viel umgekrempelt. Der neue Regierungschef, dem in den ersten Wochen seiner Amtszeit Zögerlichkeit, und Verzagtheit vorgeworfen wurde, lieferte in den ersten Kriegstagen. „Wir sind in einer neuen Zeit“, sagte er und beendete mit dieser Rede zunächst den Vorwurf, dass er erkennbar zu wenig Leaderhip, also Führung, zeige.

Auf der Weltbühne verschaffte Scholz sich damit auf einen Schlag Respekt. Doch der Druck auf den deutschen Regierungschef wächst,die Haltung Deutschlands, etwa weiter Gas aus Russland zu beziehen, wird auch innerhalb der EU kritisiert und wird weiter zunehmen, je länger der Krieg dauert.

Das Management der zweiten Krise lässt dagegen zu wünschen übrig. In der Corona- Pandemie hat sich in Deutschland seit Anfang Dezember kaum etwas bewegt: Die Impfkampagne stockt, Ankündigungen des Kanzlers zu ehrgeizigen Impfzielen verpufften. Sein Vorstoß zu einer gesetzlichen Impfpflicht droht zu einer Blamage zu werden. Da sich die Regierung das Anliegen nicht zu eigen gemacht hat, sondern die Vorlage eines Gesetzentwurfes in die Mitte des Bundestages gab, könnte sich das Vorhaben in Luft auflösen. Egal, wie man zur Impfpflicht steht: Der Kanzler hätte für seine Überzeugung eine Mehrheit im Bundestag organisieren müssen. Das Infektionsschutzgesetz auslaufen zu lassen und die Pandemiebekämpfung zur Ländersache zu machen, hat ihm das Verhältnis zu gleich allen sechzehn Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten verhagelt - das hat nicht mal Merkel während ihrer vielen konfrontativen Ministerpräsidentenkonferenzen geschafft.

Auch das Klima in der Ampel-Koalition wird ungemütlicher, es knirscht zumindest. Seine Kehrtwende in der Sicherheitspolitik hatte der Kanzler vorher nur sehr hastig mit den Koalitionspartnern abgesprochen. Wofür das Geld genau ausgegeben werden soll, ist umstritten. Bei den Grünen gibt es Vorbehalte gegen die rein militärische Verwendung der 100 Milliarden Euro. Die weitere Entlastung bei den Energiekosten ist ebenfalls strittig. Der Tankrabatt von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner düperte SPD und Grüne. Die Leistung von SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser in der Flüchtlingsfrage findet wiederum in der FDP wenig Rückhalt. Bislang ist es Scholz allerdings immer gelungen, seine Ministerriege zu befrieden. Er verwendet viel Zeit auf ein informelles Kabinettsfrühstück vor der eigentlichen Kabinettssitzung am Mittwoch. Scholz ist ein geübter Verhandler, kann sein Gegenüber gut einschätzen, kann Brücken bauen, wenn er es für notwendig hält. Doch in der Koalition wird er auf lange Sicht einen verlässlichen Manager brauchen, der an seiner Statt vermittelt.

Im Ukraine-Krieg ist Olaf Scholz zum Entscheider geworden. Er, der sich den eigenen Stärken manchmal mehr bewusst als anderen lieb ist, hat aber auch seine Grenzen erkannt. Den Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin etwa, den wird er so schnell nicht vergessen. Ins Gesicht gelogen bekommt man selten. Scholz hat im Kreml diese Erfahrung gemacht.

Der Kanzler wird am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag das Wort ergreifen, am Donnerstag zum wichtigen Nato-und EU-Gipfel nach Brüssel reisen. Es geht um nichts weniger als die Verhinderung eines dritten Weltkriegs. Die größte Herausforderung steht Scholz noch bevor.

