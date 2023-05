Nach dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern Hellseherei, Rauferei und eine Milliarde Euro

Die Länderchefs äußern sich auch am Tag danach verhalten bis verschnupft über das Ergebnis dieses Flüchtlingsgipfels. Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben in einer Protokollerklärung des Beschlusspapiers ihre „Sorge“ über erneut stark ansteigende Flüchtlingszahlen festhalten lassen. Eine Milliarde Euro zusätzliche Flüchtlingshilfe werde „der Belastungssituation vor Ort in keiner Weise gerecht“. Thüringen pocht ebenfalls in einer Protokollnotiz auf eine „Pro-Kopf-Finanzierung“ von Flüchtlingen inklusive der Kosten der Unterkunft. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU), zurzeit im Wahlkampfmodus für die Landtagswahl in Bayern im Herbst, bezeichnet die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels als „große Enttäuschung“. Eine Milliarde Euro zusätzlich seien ein dünnes Ergebnis und müsse von der Ampel dringend aufgestockt werden. Sowohl Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) als auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sehen diesen Flüchtlingsgipfel als „Zwischenschritt“ und „Teilerfolg“. Vor allem habe der Bund nun anerkannt, dass Flüchtlingshilfe eine dauerhafte Aufgabe sei und der Bund Möglichkeiten in der Hand habe, die die Länder nicht hätten. Der Bund könnte etwa den Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland über die Frage der Grenzsicherung und ein europäisches Asylsystem steuern. Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) macht denn auch deutlich, dass eine Milliarde Euro zusätzlich vom Bund für dieses Jahr „nicht auf Dauer“ helfe. Rehlinger plädiert für schnellere Asylverfahren – in wenig aussichtsreichen Fällen auch schon an EU-Außengrenzen.