Panzer aus Deutschland für die Ukraine : Der Druck auf Olaf Scholz wächst

Bundeskanzler Olaf Scholz, hier im Gespräch mit Generalmajor Carsten Breuer, lehnte bislang die Lieferung von Panzern aus Deutschland an die Ukraine ab Foto: dpa/Steffen Kugler

Nach der Ankündigung der USA und Frankreich von Panzerlieferungen an die Ukraine wächst der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), in der Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern auch aus Deutschland eine Kursänderung einzuleiten. Grüne und FDP plädieren für Panzer-Unterstützung, ebenso die Unionsfraktion im Bundestag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle

Führende Ampel-Politiker von Grünen und FDP sprachen sich dafür aus, die Ukraine mit deutschen Panzern zu unterstützen, ebenso Vertreter von CDU und CSU. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) beriet bei einem Besuch in London mit ihrem Amtskollegen James Cleverly über weitere Ukraine-Unterstützung. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte bei einer Reise in Oslo: „Wir werden nicht aufhören, Waffen an die Ukraine zu liefern.“ Man werde die Lieferungen immer wieder der Lage des Krieges anpassen. SPD-Chefin Saskia Esken betonte, Bundeskanzler Olaf Scholz sei wie die Regierung „immer wieder in engen Abstimmungen mit den Partnern, mit den Freunden - insbesondere natürlich mit den Amerikanern“. Scholz hatte bislang darauf verwiesen, dass Deutschland nicht im Alleingang handele und bislang auch kein anderes Land schwere Panzer der Ukraine bereitgestellt habe. Nach Angaben aus Kiew gibt es darüber Gespräche mit der Bundesregierung. Neben dem Leopard 2 geht es dabei auch um den Typ Marder.

Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sprach sich für zusätzliche Unterstützung aus und plädierte dafür, der Ukraine bald Schützenpanzer des Typs „Marder“ zu liefern. Die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte sollte umgehend beginnen. FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff, sagte, die Entscheidung in Washington und Paris sei „für den Westen insgesamt eine neue Lage.“ Dies könnte der Debatte in Deutschland über eine eventuelle Lieferung von Schützenpanzern „Marder“ an die Ukraine „neuen Schwung verleihen“. Darüber gebe es aber noch keinen Konsens in der Ampel-Koalition.