Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz : David, Goliath und die Steinschleuder

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj -- per Video zugeschaltet -- wirbt um weitere militärische Unterstützung für sein Land Foto: dpa/Sven Hoppe

MÜNCHEN Der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirbt zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz eindringlich um Beistand. Bundeskanzler Olaf Scholz: „Wir unterstützen die Ukraine so umfangreich und so lange wie möglich“

David ist da. Es geht um Goliath und die Steinschleuder. David gegen Goliath. Wolodymyr Selenskyj, der Mann aus der Filmbranche, hat sich eine schöne Geschichte ausgedacht. David ist die Ukraine, Goliath ist das Russland von Wladimir Putin. Und die Steinschleuder sind Waffen aus dem Westen: Kampfpanzer und Kampfjets. Der ukrainische Präsident ist zum Auftakt der 59. Münchner Sicherheitskonferenz per Video aus Kiew zugeschaltet. Vergangenes Jahr reiste Selenskyj noch mit einer Eil-Botschaft in München persönlich an: Helfen Sie uns! Der Krieg stehe kurz bevor.

Unten im Saal sitzen jetzt die Klitschko-Brüder. Wladimir Klitschko, als Boxer auch bekannt als Doktor Stahlhammer, und sein Bruder Vitali, der Bürgermeister von Kiew, alias Doktor Eisenfaust. Selenskyj spricht über die freie Welt. Über David und Goliath. „David zu sein, bedeutet zu kämpfen. David zu sein, bedeutet zu gewinnen. Wir brauchen eine Schleuder gegen Goliath.“ Er dankt allen, die bereit sind, „David in der Ukraine die Steinschleuder zu geben.“ Kampfpanzer, Kampfjets, Ersatzteile, Munition. „Goliath wird in diesem Jahr auf jeden Fall fallen. Wir können es schaffen.“ Aber gegen Goliath brauche man Geschwindigkeit. „Wir brauchen Geschwindigkeit, denn davon hängt unser Leben ab.“ Selenskyj spricht über Russlands wachsenden Einfluss in Afrika. Putin werde nicht aufhören, Unsicherheit in der Welt zu verbreiten. „Goliath muss verlieren, darum geht es“, wirbt Selenskyj um weitere militärische Unterstützung für sein Land. „Die Ukraine muss siegen!“

Gleich wird Bundeskanzler Olaf Scholz auf großer Bühne zusammenfassen, was Deutschland zur Unterstützung der Ukraine schon gemacht hat – und noch machen will. Doch gut drei Stunden vor Scholz hat in einem Nebenraum des Hotels „Bayerischer Hof“ ein Mann über Deutschlands Rolle in der Welt nachgedacht, der hier vor neun Jahren in einem beachteten Auftritt eine stärkere Rolle Deutschlands in der Welt angemahnt hatte: Joachim Gauck. Seine Rede sei als „Weckruf“ gedacht gewesen. Doch zu einem Weckruf könne auch gehören, „dass man noch einmal auf die Schlummertaste drückt und weiterschläft“, sagt der frühere Bundespräsident heute. Deutschland habe sich dann offenbar doch für Weiterschlafen entschieden und sei erst danach „Schritt für Schritt aufgewacht“.

Der 83 Jahre alte Gauck hat seine Zweifel. Er hat auch Hoffnung an diesem Morgen. Aber die Zweifel kann er in diesen 45 Minuten nicht ignorieren. Der Saal ist voll. Gerade hat sich noch der frühere Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, unter die Zuschauer gemischt. „Herr Präsident, ich grüße Sie“, sagt Gauck und redet weiter über Deutschlands Rolle in der Welt.

Deutschland werde „schlicht als Drückeberger in der Weltgemeinschaft“ wahrgenommen, hatte Gauck vor neun Jahren festgestellt. „Bei schwierigen Fragen ducke sich Deutschland allzu oft weg.“ Nun tobt ein Krieg mitten in Europa und Gauck ist aktuell „nicht super optimistisch“ wegen der Möglichkeiten der Militärmacht Russland und der „etwas zögerlichen Unterstützung der westlichen Länder für die Ukraine“. Deutschland? Erst 5000 Helme, dann Schießgewehre und schließlich eine „Entwicklung in Richtung Realität“. Gauck sagt über die Lernkurve von Bundeskanzler Olaf Scholz noch einen schönen Satz: „Selbst ein Typ wie unser Regierungschef ist sichtbar am Lernen.“