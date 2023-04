Union will Untersuchungsausschuss im Bundestag zu Cum-Ex Zeuge Scholz, nächster Akt

Die Union will den Untersuchungsausschuss einsetzen, die SPD will ihn höchstens mit einem abgespeckten Untersuchungsauftrag mittragen. CDU-Finanzpolitiker Mathias Middelberg möchte von Scholz, der sich nach eigenen Angaben nicht mehr an Inhalte der Gespräche mit dem Warburg-Manager erinnern kann, hören, worüber der heutige Bundeskanzler seinerzeit tatsächlich mit Olearius gesprochen hat? „Über das Radwegenetz in Hamburg oder über Schwäne füttern an der Außenalster?“, so Middelberg am Donnerstag im Bundestag. Auch die Linke unterstützt einen Untersuchungsausschuss, weil „Deutschland keinen Pinocchio-Kanzler oder einen Regierungschef mit Teilamnesie“ brauche, sagt Finanzexperte Christian Görke. Grüne und FDP stehen wie die SPD auf der Bremse. Der Antrag der Union auf einen Untersuchungsausschuss sei „Theater und das auch noch im falschen Schauspielhaus“, spielt FDP-Finanzexperte Markus Herbrand auf die möglicherweise fehlende Zuständigkeit des Bundestages für eine Hamburger Steuersache an. Jetzt geht dazu erst einmal das Tauziehen weiter – im Geschäftsordnungsausschuss des Bundestages. Vorhang auf, nächster Akt im Warburg-Theater.