Neue Munitionsfabrik von Rheinmetall K wie kriegstüchtig und ein Gruß von Trump

In der Ukraine werde sich entscheiden, „ob unsere Friedensordnung, ob unsere regelbasierte Welt eine Zukunft hat“, betonte Scholz bei dem Besuch. „Russland muss scheitern mit dem Versuch, sich mit Gewalt seinen Nachbarstaat einzuverleiben.“ Hier müssten nicht nur die USA, sondern auch die europäischen Länder „noch mehr tun zur Unterstützung“, sagte der Kanzler. „Die bisherigen Zusagen reichen schlicht nicht aus.“ Man müsse hin zur Großserien-Fertigung von Rüstungsgütern, sagte Scholz. Dies sei „dringend erforderlich. Denn so hart diese Realität auch ist: Wir leben nicht in Friedenszeiten“, betonte der Kanzler. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und von Präsident Wladimir Putin offen formulierte „imperiale Ambitionen“ seien „eine große Gefahr für die europäische Friedensordnung“. In dieser Lage gelte: „Wer Frieden will, der muss mögliche Aggressoren erfolgreich abschrecken.“