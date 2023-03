Kabinetts-Klausur am Sonntag in Meseberg : Olaf Scholz und die Ampel wollen zurück zum Anfang

Analyse Berlin Ob es der gute Geist von Meseberg richten kann? Das Bundeskabinett trifft sich an diesem Sonntag und Montag zur Klausurtagung. Scholz, Habeck, Lindner und Co. wollen zurückfinden zur konstruktiven Aufbruchstimmung beim Start der Ampel-Koalition vor über einem Jahr – aber dann kam der Ukraine-Krieg, das Geld wurde knapp und Konflikte brachen auf.

Mehr als ein Jahr nach dem Ampel-Start hat sich die Stimmung in der Koalition verdüstert. Vom Fortschrittswillen, den sich die drei Parteien auf die Fahnen geschrieben hatten, war im vergangenen Jahr wenig zu spüren. Der Ukraine-Krieg band und bindet weiterhin Kräfte und Ressourcen. Dennoch will Kanzler Olaf Scholz (SPD) endlich wieder nach vorne blicken: Bei der Kabinettsklausur solle nicht mehr das Krisenmanagement im Zentrum stehen, sondern das, was sich die Ampel zu Beginn vorgenommen habe, hieß es in Koalitionskreisen. Scholz und Co. wollten zurück zum Geist der „Fortschrittskoalition“, der den Start geprägt hatte. Scholz wolle „Zuversicht“ und „Zeitenwenden“ auch in anderen Politikfeldern als nur in der Verteidigungspolitik auslösen, hieß es.