Bundestagsdebatte über Haushalt Scholz wirbt für Vertrauen – und wird ausgelacht

Und so schließt sich ein Feuerwerk an Angriffen vor allem von Oppositionschef Friedrich Merz an, während die Redner von SPD, Grünen und FDP wiederum die Union zu attackieren und die Haushaltsführung der Ampel zu verteidigen. AfD-Chefin Alice Weidel wiederholt dann ihre Rücktrittsaufforderung an Scholz. Die Ampel regiere gegen die Vernunft, die Wirklichkeit und gegen die Verfassung, so Weidel. Und Noch-Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagt: „Deutschland hat offensichtlich ein Fachkräfteproblem, mindestens bei Finanzministern.“ Denn es sei doch Olaf Scholz gewesen, der die glorreiche Idee hatte, die nicht genutzten Corona-Hilfen in den Klima- und Transformationsfonds umzuwidmen. „Und Christian Lindner war es, der diesen Verfassungsbruch mit Ansage durchgewunken hat“, so Bartsch.