Klausur des Grünen-Bundesvorstandes : Bloß keine Unruhe

Wie nur wird 2023? Die Grüne blicken mit Hoffnung auf ein Jahr mit vier Landtagswahlen und wollen 2023 wieder zum Jahr des Klimaschutzes machen nachdem 2022 aus ihrer Sicht ein Jahr der Energiesicherheit war

Es gibt viel zu tun. Erst recht als Regierungspartei. Lang und Co-Vorsitzender Omid Nouripour blicken auf Monate voller neuer Herausforderungen. Der Bundesvorstand der Grünen hat sich zu Beginn des neuen Jahres für zwei Tage in einen Campus in Prenzlauer Berg zur Klausur zurückgezogen. Ideen sammeln und reden über das, was aktuell ansteht. Die Debatte über Panzer für die Ukraine geht weiter, Kohledeal mit RWE in Nordrhein-Westfalen und garantiertem Klimaprotest, Wahlen in vier Bundesländern, wo die Grünen doch mittlerweile bereits an zwölf von 16 Landesregierungen beteiligt sind. In Berlin, Bremen und Hessen wollen die Grünen ihr Regierungsmandat zumindest verteidigen. In Bayern streben sie Regierungsbeteiligung Nummer 13 an, doch dafür fehlen nach jüngsten Umfragen, die die Grünen im Freistaat auf 18 Prozent taxieren, noch jede Menge Prozentpunkte.