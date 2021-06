Prozess in Würzburg : Ordensschwester wegen Kirchenasyl vor Gericht: „Härtefälle“

Prozess in Würzburg

Würzburg Die Oberzeller Franziskanerinnen gewährten zwei geflüchteten Frauen aus Nigeria Kirchenasyl. Wegen „Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt“ steht eine Ordensschwester nun vor Gericht.

„Ich musste die beiden Frauen ins Kirchenasyl aufnehmen, um sie zu schützen“, sagte Ordensschwester Juliana Seelmann am Mittwoch vor dem Amtsgericht Würzburg.

Die Oberzeller Franziskanerinnen hatten in den Jahren 2019 und 2020 jeweils eine Nigerianerin für vier Monate beziehungsweise gut zwei Monate ins unterfränkische Kloster Oberzell in Zell am Main (Landkreis Würzburg) aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg wirft der Menschenrechtsbeauftragten des Klosters daher „Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt“ vor.