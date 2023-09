Personen Oskar Lafontaine wird 80 Jahre alt: „Ich bleibe politisch“

Eine Zäsur in seinem Leben sei das Attentat im April 1990 gewesen: Bei einem Messer-Angriff bei einer Wahlkampfveranstaltung in Köln wurde er lebensgefährlich verletzt. „Das hat die Einstellung zum Leben verändert“, sagt er heute. „Als junger Mensch lebt man oft in den Tag hinein und denkt nicht an das Ende. Aber durch ein solches Ereignis ist man ja angehalten, an das Ende zu denken.“