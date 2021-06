Ost-West-Ausgleich : Ost-Regierungschefs pochen auf Angleichung mit dem Westen

Berlin Seit mehr als 30 Jahren ist Deutschland wieder vereint. Ostdeutsche Regierungschefs halten die Angleichung mit dem Westen aber noch nicht für vollzogen.

Die Ost-Regierungschefs beraten pandemiebedingt im Rahmen einer Videokonferenz. Anschließend ist nach Angaben der Staatskanzlei Brandenburg ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel und dem Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder, Marco Wanderwitz (beide CDU), im Kanzleramt geplant, ebenfalls als Videoschalte. Unter anderem wollen die Ministerpräsidenten zum Ende der Legislaturperiode des Bundes Vorschläge für das künftige Zusammenwachsen in Deutschland vorlegen. Sie sollen nach dem Wunsch der MPK-Ost in die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Wahl am 26. September einfließen.

Der Ostbeauftragte Wanderwitz bemängelte in der „Rheinischen Post“ eine Zurückhaltung innerhalb der CDU, rechtsradikales Wählerpotenzial in Ostdeutschland klar zu benennen. „Offensichtlich sind nicht alle der Meinung, dass man das in der gleichen Klarheit wie ich tun sollte“, monierte er. Auf die Frage, warum nicht alle seiner Parteikollegen diesen Zustand klar benennen, sagte Wanderwitz: „Naja, Sie sehen ja, wie unbeliebt man sich damit auch macht.“ Er mache sich „große Sorgen um die Demokratie in den neuen Bundesländern“.