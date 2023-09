„Elitenmonitor“ Ostdeutsche auf Chefsesseln: Anteil nimmt nur langsam zu

Schneider beklagt seit langem, dass Ostdeutsche zu selten in Führungspositionen sind, was Enttäuschung in der Region auslöse und das Gefühl, nicht ausreichend beteiligt zu sein. Der „Elitenmonitor“ bezieht sich auf öffentlich zugänglich biografische Informationen über etwa 4000 Menschen, die im Zeitraum 2018 bis 2023 in 3000 „Elitenpositionen“ waren. Zudem führten die Wissenschaftler Interviews.