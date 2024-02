Bloß nicht nach Europa Warum das Hilfswerk UNRWA palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten hält

Das wegen der Terrorvorwürfe unter Druck geratene Hilfswerk teilte jüngst mit, dass ein anhaltender Stopp der internationalen Finanzierung es zwingen würde, die Aktivitäten „Ende Februar“ einzustellen. Das hätte auch Folgen für die Europäische Union, sofern es keinen Folgemechanismus gibt. Palästinensische Flüchtlinge können dann von der Möglichkeit Gebrauch machen, als Flüchtlinge Asyl zu beantragen, sobald sie in ein EU-Land eingereist sind. Noch sieht es anders aus. Hartwig, der am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht tätig ist, verweist auf eine EU-Qualifikationsrichtlinie, „die ausdrücklich Bezug nimmt auf die Genfer Flüchtlingskonvention und besagt, dass bestimmte Personen, nämlich diejenigen, welche durch die UNRWA geschützt werden in Europa keinen Schutz in Anspruch nehmen können". Solange also die UN hilft, gibt es kein Asyl. Die Statistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zeigte zuletzt eine geringe Schutzquote: Bei Personen aus den palästinensischen Gebieten, die in Deutschland Schutz suchten, betrug sie beispielsweise 11,5 Prozent.