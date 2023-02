Waffenlieferungen an die Ukraine : Panzerbauer fordern politischen Konsens für mehr Produktion

Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister, steht während einer Präsentation in Augustdorf (NRW) im Turm eines Leopard 2A6. (Archiv) Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sollen die Investitionen in die Bundeswehr drastisch zunehmen. Doch bislang sind bei der Industrie auch ein Jahr nach den ersten politischen Ankündigungen kaum Aufträge eingegangen, heißt es.

Vertreter der deutschen Rüstungsindustrie haben den Druck auf die Bundesregierung erhöht, ihre Ankündigungen von mehr Beschaffungen für die Bundeswehr Taten folgen zu lassen. So hatte der Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann (KMW) darauf hingewiesen, dass er keine industriellen Hindernisse für ein deutliches Hochfahren seiner Produktion sehe. Sein Unternehmen frage dazu laufend alle Unterlieferanten, welche Produktionsraten möglich seien, sagte KMW-Chef Ralf Ketzel der Deutschen Presse-Agentur. „Ein Signal wie etwa „das geht gar nicht“ hat uns bisher niemand gegeben“, sagte er. „Was wir dafür brauchen, ist ein klarer politischer Konsens.“

Vor knapp einem Jahr hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem russischen Überfall auf die Ukraine seine bekannte Zeitenwende-Rede gehalten. Darin kündigte er massive Investitionen in die Bundeswehr an, es folgte der Beschluss für ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro. Vor wenigen Tagen sprach sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) für das Zwei-Prozent-Ziel der Nato als Untergrenze des Wehretats aus. Und Scholz rief bei der Münchner Sicherheitskonferenz andere westliche Verbündete dazu auf, die zugesagten Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Deutschland tut dies, die entstehenden Lücken sollen durch neue Fahrzeuge ersetzt werden.

Doch KMW-Chef Ketzel wies nun erneut auf den nötigen Vorlauf hin. „Wenn man erneut in die Produktion von jährlich 300 Fahrzeugen gehen will, haben wir einige Themen, die zu beachten sind. Zum Beispiel sind die Fahrzeuge heute komplexer, denn sie bestehen aus wesentlich mehr Teilen. Außerdem würde wir bestimmte Aufgaben, die wir jetzt im Hauptwerk erledigen, wieder an Tochterunternehmen oder Partnerfirmen abgeben“, sagte er. „Auch da haben wir genug Luft, um relativ zügig wieder in so eine Produktion einzusteigen, wenn sie denn wirklich gewollt ist.“ Auf die Frage, ob es für das Hochfahren der Produktion schon den Startschuss gibt, antwortet Ketzel: „Nein. Wir sind im Gespräch mit dem (Beschaffungsamt) BAAINBw für viele Verträge. Die sind aus unserer Sicht auf einem sehr guten Weg. Aber da reden wir nicht über dreistellige Stückzahlen.“

In der Union sieht man Verteidigungsminister Pistorius auf dem richtigen Kurs, mahnt jedoch tiefgreifende Veränderungen an. „Boris Pistorius steht vor großen Aufgaben: Ein Jahr nach der Zeitenwende-Rede stellt die Bundeswehr keine Verbesserung fest“, kritisierte der Verteidigungsexperte und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion Johann Wadephul (CDU). „Pistorius muss die Bundeswehr und sein Ministerium in den Handlungsmodus versetzen. Ohne durchgreifende Änderungen im Beschaffungswesen wird das nicht gehen. Außerdem braucht der Bundeswehretat mindestens 10 Milliarden jährlich an Zuwachs“, forderte Wadephul. Das an die Ukraine abgegebene Material müsse schnellstmöglich wiederbeschafft werden. „Die Bundeswehr muss endlich von einer Afghanistan-Armee zu einer Streitkraft für die Landes- und Bündnisverteidigung umstrukturiert werden“, sagte der CDU-Politiker.

Pistorius selbst erklärte vor Beginn der Sicherheitskonferenz, dass seine Forderung nach einer milliardenschweren Erhöhung der Verteidigungsausgaben Bestand habe. Er werde alle Anstrengungen unternehmen, um über das Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes hinauszugehen, sagte der SPD-Politiker. „Das wird in der Koalition natürlich noch zu verabreden sein. Aber klar muss jedem sein: Nur mit knapp zwei Prozent werden die Aufgaben nicht zu erfüllen sein, die vor uns liegen“, sagte Pistorius. Er führte Bündnis- und Landesverteidigung sowie internationale Einsätze an. „Das alles wird Geld kosten, und wir alle sind uns einig: Jeder von uns würde lieber mehr Geld für andere Dinge ausgeben. Aber die Realität ist so, wie sie ist.“

Zuvor hatte er in einem Interview mit dem Magazin „Spiegel“ angekündigt, das Verteidigungsministerium grundlegend umstrukturieren und verschlanken zu wollen. So will Pistorius dem Magazin zufolge wohl auch einen Planungsstab einrichten, den sein Vorgänger Thomas de Maiziere (CDU) abgeschafft hatte. Sein Ziel sei es, Abläufe zu beschleunigen und „auf das Wesentliche zu reduzieren“, sagte Pistorius. Auch im Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz will Pistorius Reformen anstrengen. Zwar wolle er das Amt nicht auflösen. Zu reformieren aber seien „Abläufe, Strukturen, die Geschwindigkeit und die Methoden, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine einfach nicht mehr in die Zeit passen“, sagte der SPD-Politiker.