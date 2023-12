Katholische Kirche Papst ernennt neue Erzbischöfe von Paderborn und Bamberg

In den beiden Erzbistümern wurde die Ernennung durch Papst Franziskus mit Spannung erwartet. „Die Zeit des Wartens und Gebetes hat sich gelohnt“, hieß es etwa in Paderborn. Die beiden neuen Erzbischöfe nehmen nun zentrale Führungspositionen in der katholischen Kirche in Deutschland ein. Im Erzbistum Paderborn leben etwa 1,4 Millionen Katholiken, im Erzbistum Bamberg rund 600.000. Bundesweit gibt es sieben Erzbistümer.