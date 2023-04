Linke will Mieter mit Fünf-Punkte-Sofortplan entlasten So soll die Wärmewende bezahlbar werden

Weiter spricht sich die Linke für eine „kommunale Wärmeplanung“ aus und will dafür auch Sanierungsbeauftragte in den Städten und Gemeinden einsetzen, wie es sie bereits in den 1990er Jahren in Ostdeutschland gegeben habe. Der Umbau hin zu nachhaltigem Heizen müsse auch in Deutschland Vorrang haben, um Öl- und Gasheizungen zu ersetzen. Um die angestrebte Wärmewende auch umzusetzen, plädiert die Linke dafür, mit einer Ausbildungsoffensive im Handwerk gegen den Mangel an Facharbeitern anzugehen. Dafür müssten die Unternehmen mit höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen werben, damit die Jobs im Handwerk attraktiv seien und die Wärmewende auch zum Jobmotor werden könne.