Demokratie Parteien beenden Europawahlkampf mit Demos und Kundgebungen

Während die Parteien in Deutschland noch für die Wahl am Sonntag warben, wurde anderswo bereits gewählt: in Tschechien seit Freitag, in Malta, Lettland, der Slowakei und Italien (bis Sonntag) am Samstag. Irland und die Niederlande sind mit der Wahl schon durch. Rund 360 Millionen Menschen in allen EU-Mitgliedstaaten dürfen bestimmen, von welchen Politikern oder Politikerinnen sie in den nächsten fünf Jahren im Europaparlament vertreten werden. Es geht um Mandate für 720 Abgeordnete - 96 von ihnen werden aus Deutschland kommen. In Deutschland sind rund 65 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgerufen. Das neu gewählte Parlament kommt am 16. Juli zu seiner ersten Plenartagung in Straßburg zusammen.