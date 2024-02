Abteilungsleiter gefeuert Minister Wissing und die „mega peinliche“ Affäre

Auch, wenn Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) harte Konsequenzen gezogen hat, in der Ampel ist man sich sicher, dass die Affäre um einen Abteilungsleiter noch lange nicht ausgestanden ist. „Mega peinlich“, hieß es in der Koalition am Tag nach dem Rauswurf des Leiters der Grundsatzabteilung. Er soll einem befreundeten Lobbyisten, „einem Urlaubsfreund“ eine millionenschwere Förderung für Wasserstoffprojekte verschafft haben.