Petersburger Dialog gestoppt : Deutsch-russische Eiszeit

Ronald Pofalla in der vergangenen Woche bei einer Veranstaltung in Niedersachsen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Berlin Es war eine der letzten Hoffnungen für eine Klimaverbesserung in den deutsch-russischen Beziehungen. Der auch in größten Krisen funktionierende Petersburger Dialog. Doch nun ist er ausgesetzt - aus Protest gegen das Vorgehen Moskaus gegen Nichtregierungsorganisationen.

Sie folgt den Bemühungen Merkels auf dem Europäischen Rat, zu einem EU-Russland-Gipfeltreffen zu kommen, damit sich beide Seiten einmal detailliert vorlegen können, welches Vorgehen die jeweils andere Seite besonders stört. Das soll offenbar der Vorbereitung eines Neuanfangs in den europäisch-russischen und insbesondere in den deutsch-russischen Beziehungen dienen. Zuletzt hatte Merkel die Fertigstellung der nördlichen Gaspipeline gegen vehemente europäische Widerstände durchgesetzt und damit auch ein besonderes deutsch-russisches Signal ausgesendet. Das nachfolgende Stoppzeichen von Pofalla passt zu dieser Strategie, die Vorbedingungen für einen Neuanfang zu klären.

In seiner Erklärung hat Pofalla die Absage an gemeinsame Veranstaltung mit einer diplomatischen Einladung versehen. Denn er verbindet die ursprünglich für Mitte Oktober in Kaliningrad geplante Hauptveranstaltung des Petersburger Dialogs mit der Formulierung, dass diese „nur stattfinden“ könne, „wenn alle Organisationen uneingeschränkt teilnehmen können“. Es ist also eine konditionierte Absage, die Russland jederzeit aus der Welt schaffen kann, wenn sie das Vorgehen gegen die NGO beendet. Dafür gibt es klare Terminvorschläge. Anfang September, so Pofalla, könne es einen „bilateralen Austausch über diese aktuellen Probleme“ geben.