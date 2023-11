Immer mehr Menschen pflegebedürftig Pflegebeauftragte fordert neue Aufgabenverteilung zwischen Ärzten und Pflegekräften

Bei der Deutschen Stiftung Patientenschutz pocht man auf eine differenziertere Betrachtung der Lage. „Die eine Pflege gibt es nicht. Schließlich sind die Bedingungen in Krankenhäusern anders als in Pflegeheimen oder ambulanten Pflegediensten“, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch. Es gebe große Differenzen bei der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in den einzelnen Sparten. „So stieg die Zahl der Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern in nur sechs Jahren um 16,3 Prozent. Im gleichen Zeitraum ging jedoch die Patientenzahl um 2,6 Millionen zurück. Wenn nicht einmal mehr 70 Prozent der Krankenhausbetten belegt sind, wird deutlich, dass das vorgehaltene Angebot nicht mehr stimmt“, sagte Brysch. In der Altenpflege zeige sich ein anderes Bild. „Hier stieg die Zahl der Beschäftigten nur um sechs Prozent, bei annähernd stabil bleibenden Bewohnerzahlen“, sagte Brysch. Teilzeitarbeit mache heute mehr als die Hälfte aus. „Dieser Trend kann gestoppt werden, wenn die Arbeits- und Urlaubszeiten endlich berechenbar werden“, forderte er. „Kurzfristige Anordnungen von Überstunden sind Gift für eine Vollzeitbeschäftigung“, sagte der Stiftungsvorstand. Er wies darauf hin, dass bereits 200.000 ausländische Staatsbürger in Deutschland in der Pflege tätig seien, davon 120.000 Personen aus nicht EU-Ländern. „Ein Flopp sind jedoch die staatlichen Maßnahmen, die Bund und Länder ergreifen. In zehn Jahren konnten nur 7.700 Neubeschäftigte gezählt werden“, sagte Brysch. „Es gilt hier nicht Millionen von Euros zu verbrennen, sondern die Behörden fit zu machen für die Anerkennung und Förderung von Berufsabschlüssen“, forderte der Chef der Stiftung Patientenschutz.