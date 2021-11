Corona-Pandemie : Pflegerat befürwortet Testpflicht für ungeimpftes Personal

Der Deutsche Pflegerat unterstützt Pläne für eine Testpflicht von ungeimpften Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen. Foto: Stefan Sauer/dpa

Berlin Die Pflegeratspräsidentin Christine Vogler unterstützt eine Testpflicht von Pflegepersonal, spricht sich aber entschieden gegen einen „Impfzwang“ aus.

Vogler wies darauf hin, dass neben dem Pflegepersonal auch Betreuer, Pflegehelferinnen und -helfer, Küchenhilfen oder Reinigungskräfte in den Einrichtungen tätig seien und forderte vor dem Hintergrund von Infektions- und Todesfällen in Pflegeheimen eine faire Debatte: „Wir haben im Gesundheitswesen in allen Berufsgruppen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen.“ Es müsse deshalb immer die Einrichtung und Klinik insgesamt angeschaut werden.