Justizminister tagen : Pflichtversicherung gegen Hochwasserschäden?

Ein Feuerwehrmann steht am 20. Juli in Mayschoß vor einem zerstörten Haus. Foto: dpa/Boris Roessler

Berlin Wie lassen sich Häuser und Wohnungen besser gegen Hochwasserschäden absichern? Damit befassen sich an diesem Donnerstag und Freitag die Justizminister von Bund und Ländern. Verbraucherschützer plädieren für die Einführung einer Versicherungspflicht. Die Versicherer haben eine Idee, wie es noch schneller gehen könnte.

Nach den Hochwasserkatastrophen in NRW und Rheinland-Pfalz hat sich der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) für die gestufte Einführung einer Pflichtversicherung ausgesprochen. „Immobilieneigentümer müssen in die Lage versetzt werden, ihr Wohneigentum gegen sämtliche Naturgefahren abzusichern“, sagte vzbv-Vorstand Klaus Müller unserer Redaktion. Mit Blick auf die an diesem Donnerstag tagende Justizministerkonferenz von Bund und Ländern erklärte Müller: „Gerecht wäre es, wenn Immobilieneigentümer für spezifische Risiken gemeinsam einstehen. Für diesen Fall sollte eine Versicherungspflicht privat organisiert werden.“