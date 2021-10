PIK-Direktor Ottmar Edenhofer : „Die Gaspreise werden als politisches Druckmittel genutzt.“

Interview Berlin Der Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, spricht über notwendige Schritte beim Klimaschutz und Erwartungen an die neue Bundesregierung. In der Debatte um steigende Energie- und Gaspreise hat er eine klare Haltung gegenüber Russland - und warnt eindringlich vor falschen Schlüssen aus den Preisanstiegen.

Edenhofer Es geht jetzt um einen langfristigen Ordnungsrahmen für die Wirtschaft, nicht um Schnellschüsse. Der Ausstoß an Treibhausgasen muss sinken. In den Szenarien unseres Forschungsprojekts Ariadne zur Klimaneutralität 2045 haben wir aufgezeigt, dass dazu etwa ein deutlich stärkerer Ausbau der Erneuerbaren gehört, es bedarf einer Wasserstoffstrategie, es muss in Technologien investiert werden, die es uns erlauben, CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Wir haben auch klar festgestellt, dass die Sektorziele im Verkehr auf dem bisherigen Weg praktisch nicht erreichbar sind.

Edenhofer Mit dem Projekt zeigen wir Optionen zur Gestaltung der Energiewende auf. In unserer Szenarienanalyse haben wir uns bewusst nicht auf einen einzigen Pfad hin zur Treibhausgasneutralität festgelegt, sondern über verschiedene Modelle hinweg insgesamt sechs Szenarien durchbuchstabiert. Um Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, müssen wir schon bis 2040 die CO2-Emissionen auf Netto-Null herunterfahren. Es werden nicht oder kaum vermeidbare Restemissionen vor allem in der Landwirtschaft verbleiben, die ausgeglichen werden müssen. Dafür werden Technologien notwendig sein, die Treibhausgase aus der Atmosphäre entziehen und dauerhaft speichern. Aus der Verbrennung fossiler Energieträgern werden wir bis 2045 vollständig aussteigen müssen, an ihre Stelle treten vor allem erneuerbarer Strom, grüner Wasserstoff, grüne E-Fuels oder nachhaltige Biomasse. Das Ganze ist nur durch eine wesentlich breitere Elektrifizierung – vom Verkehrssektor bis zur Industrie – und entsprechend durch zusätzlichen Strom zu bewältigen.

Edenhofer Die Behauptung, dass der Klimaschutz die Gaspreise in die Höhe treibt, ist absurd. Es liegt gewiss nicht am Klimaschutz, sondern an der steigenden Gasnachfrage, gerade in Asien, aber auch darin, dass Russland trotz steigender Preise kein zusätzliches Angebot schaffen will. Der Gaspreis steigt auf den Weltmärkten derzeit schneller an als der Kohlepreis. Das hat zur Folge, dass wieder mehr Kohle genutzt wird. In Europa verhindert zum Glück der Emissionshandel genau das: Auch wenn der Gaspreis kurzfristig steigt, wird der CO2-Preis trotzdem dafür sorgen, dass die Kohle zunehmend aus dem Markt verdrängt wird. Diese Bewegungen auf den internationalen Rohstoffmärkten zeigen gerade, wie wichtig der Emissionshandel ist. Der CO2-Preis ist die Garantie dafür, dass die fossilen Energieträger nicht wieder verstärkt genutzt werden, sondern mehr auf Erneuerbare gesetzt wird.