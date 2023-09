Bundeswehr Pistorius offen für Veteranentag: „Richtig gute Idee“

Am Vortag hatte sich die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), schon dafür stark gemacht. „Ich setze darauf, dass diese Debatte auch während der Invictus Games an Fahrt gewinnt und werde dafür werben“, sagte sie der „Rheinischen Post“ und dem Bonner „General-Anzeiger“ (Samstag) anlässlich des internationalen Sportfestivals für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten in Düsseldorf.