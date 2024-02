Zurück zur Wehrpflicht? Ein Dienst zwischen Krieg und Frieden

Soll die Wehrpflicht doch wieder aktiviert werden? Und falls ja, wie und für wen? Boris Pistorius war gerade zehn Tage Verteidigungsminister, da äußerte sich der neue Chef von 183.000 Soldatinnen und Soldaten Ende Januar vergangenen Jahres zur Wehrpflicht in Deutschland. In seinem ersten großen Interview, das der neue Mann an der Spitze des Wehrressorts gab, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ einen Satz mit Nachhall. Der Politprofi weiß, dass seine Worte als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt (IBuK) besonderes Gewicht haben – gerade zu diesem Thema. „Wenn Sie mich als Zivilisten fragen, als Staatsbürger, als Politiker, würde ich sagen: Es war ein Fehler, die Wehrpflicht auszusetzen“, sagte Pistorius dem Blatt. Zwar fanden sich etwa mit dem Bundeswehr-Verband schnell Unterstützer für die Idee, die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht wieder zu reaktivieren. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der Pistorius nach der Pannenserie von Christine Lambrecht in dieses wohl schwierigste Ministeramt im Bundeskabinett geholt hatte, blieb reserviert. Er sei „sehr überrascht“ gewesen, als die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt worden sei. Aber nun gebe es eine neue Struktur der Streitkräfte ohne Wehrpflicht. Es wäre „keine gute Idee, das alles wieder rückabzuwickeln“, sagte Scholz da bei einer Bundeswehrtagung.