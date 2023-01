Verteidigung : Pistorius will Waffenlücken bei Bundeswehr rasch schließen

Berlin Durch die Waffenlieferungen an die Ukraine entstehen Ausrüstungslücken bei der Bundeswehr. Verteidigungsminister Boris Pistorius will rasch gegensteuern.

Verteidigungsminister Boris Pistorius will mit der Rüstungsindustrie schnell über die Schließung von Ausrüstungslücken bei der Bundeswehr sprechen, die durch Waffenlieferungen an die Ukraine entstehen. „Wir tun jetzt alles, damit schnell wiederbeschafft wird“, sagte der SPD-Politiker in den ARD-„Tagesthemen“. Er wolle mit der Rüstungsindustrie dazu sehr bald Gespräche führen, wahrscheinlich schon in der nächsten Woche.