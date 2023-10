Bundesregierung Polen-Beauftragter hofft auf Aufbruch nach Wahl

Der Polen-Beauftragte sieht auch Defizite in den vergangenen Jahren. „Andererseits wollen wir das Vertrauen in uns zurückgewinnen. Denn wir müssen uns in vielen Fragen an die eigene Nase fassen“, sagte Nietan. „Uns ist bewusst, dass die deutsche Politik gegenüber Mittelosteuropa, die deutsche Politik gegenüber Russland, viele Menschen nicht nur in Polen, aber eben insbesondere auch in Polen enttäuscht hat. Spätestens seit Russlands Angriff auf die Ukraine ist uns aber auch in Berlin klar: Die Sicherheit Mittel- und Osteuropas ist auch für unsere Sicherheit in Deutschland essenziell.“