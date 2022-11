Politiker nehmen Fifa ins Visier : Im Bundestag herrscht Fußballfrust

Exklusiv Berlin Fußballfieber will im Bundestag nicht aufkommen. Die WM in Katar und das Vorgehen der Fifa sorgen stattdessen für viel Ärger. Manch einer fährt sogar schwere Geschütze auf gegen den Weltverband. Der sei ein „korrupter Haufen“, sagt etwa die Linke.

Zum Beispiel für Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Nachdem die Fifa das Tragen der „One Love“-Kapitänsbinde untersagt hat, will sie nun die WM in Katar boykottieren. Bas sagte unserer Redaktion: „Ich werde während dieser WM kein Spiel mehr schauen.“ Als Fußballfan habe sie bei früheren Turnieren die Spiele der Nationalmannschaft immer geguckt. Sie habe auch diesmal einschalten wollen, „sofern terminlich möglich. Trotz aller Kritik an dieser surrealen Winter-WM in Katar“, ergänzte Bas. „Mit dem Verbot der One-Love-Binde als Zeichen gegen Ausgrenzung von LGBTQ-Menschen, Rassismus und Antisemitismus tritt die FIFA ihre eigenen Werte mit Füßen“, begründete sie ihre gegenteilige Entscheidung.

An diesem Mittwoch startet die Truppe von Trainer Hansi Flick in das Turnier, sie tritt gegen Japan an. Auch Kapitän Manuel Neuer ist von dem Verbot des Tragens der Binde betroffen, denn der DFB hat nach der Fifa-Entscheidung einen Rückzieher gemacht, was ihm wiederum viel Kritik eingebracht hat. Anders als bei früheren WM-Spielen will der Bundestag für die DFB-Elf seine Abläufe nicht ändern. Ein Sprecher sagte auf Nachfrage: „In der Vergangenheit endete eine Sitzung des Bundestages bei spannenden Begegnungen der deutschen Mannschaft gelegentlich schon so rechtzeitig, dass man die Entscheidung nicht verpasste. Für diese WM sind solche Planungen bislang nicht bekannt.“ Sowohl bei SPD als auch bei der Union heißt es, gemeinsames Schauen sei offiziell nicht geplant. „Ich werde nicht meine Arbeit unterbrechen, um Fußball zu sehen“, so Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU). Wenn die Deutschen in Katar kicken, stehen die Etats des Auswärtigen Amtes und des Verteidigungsressorts auf der Tagesordnung.