Bald Wald-Räumung? : Polizei-Großeinsatz im Dannenröder Forst

Homberg/Ohm In Hessen soll die Autobahn 49 weitergebaut werden. Dafür ist bereits Wald gerodet worden - und noch mehr soll weichen. Dagegen wehren sich seit Monaten Umweltschützer. Nun ist die Polizei angerückt. Kommt es zur Eskalation?

Ein größeres Polizeiaufgebot ging am Dienstagvormittag auch in eines der Waldbesetzer-Camps. Zunächst blieb die Situation dort nach Polizeiangaben friedlich. Am Morgen waren die Beamten in dem Wald hingegen vereinzelt mit Steinen und Pyrotechnik beworfen worden, wie die Polizei Mittelhessen via Twitter mitteilte. Dabei sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Teile des Waldstücks werden seit über einem Jahr von Umwelt- und Klimaschützern besetzt gehalten.