Extremismus : Polizei löst Demo von Rechtsextremisten in Berlin auf

Ein Teilnehmer einer Demonstration von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern wird von der Polizei am Brandenburger Tor in Berlin festgenommen. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin Mehr als Tausend Rechtsextremisten und „Reichsbürger“ waren zu Demonstrationen im Berliner Regierungsviertel erwartet worden. ein paar hundert kamen. Die Polizei setzte der Demo aber ein Ende.

Viele trugen keine Masken und hielten keinen Mindestabstand. Die Teilnehmerzahl lag laut Polizei im unterem dreistelligen Bereich, es gab einige Festnahmen. Nach Angaben eines dpa-Reporters waren auch Flaschen in Richtung von Gegenprotesten geflogen. Am Samstag waren in Berlin mehrere Demonstrationen angemeldet, darunter auch gegen die Corona-Gesetze. Bislang sei der Tag ohne größere Zwischenfälle verlaufen, erklärte die Polizei am frühen Nachmittag.