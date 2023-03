Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 Mehr Verbrechen in Deutschland nach Corona

Doch auch weitere Einflussfaktoren, wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, müssen laut Münch bei der Betrachtung der Zahlen berücksichtigt werden: So dürfte es einen Zusammenhang zwischen den zunehmenden unerlaubten Einreisen und dem Anstieg an strafrechtlich relevanten Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht, das Asyl- und das EU-Freizügigkeitsgesetz um rund 53 Prozent geben. Auch die Zahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen stieg um 14,8 Prozent. Münch plädierte deshalb für einen Vergleich mit den Zahlen aus dem Jahr 2019: So gesehen stiegen Straftaten 2022 „nur“ um 3,5 Prozent. „Die 2022 registrierten Fallzahlen liegen in Relation zu denen aus 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, auf vergleichbarem Niveau. Das relativiert den im Vergleich mit 2021 zu konstatierenden starken Anstieg“, sagte der BKA-Präsident.