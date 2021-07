Interview Professor Thomas Kliche : „Angela Merkel ist ein Sonderfall“

Den meisten Politikern fällt der Abschied schwer. Warum ist das so? Und warum scheint Angela Merkel (CDU) eine Ausnahme zu sein? Im Interview erklärt der Politik-Psychloge Thomas Kliche von der Hochschule Magdeburg-Stendal, was die Kanzlerin von anderen unterscheidet.

KLICHE Öffentlichkeit motiviert stark. Wenig treibt ja so an wie der Wunsch nach Anerkennung, und Sichtbarkeit und Beifall bilden Extremformen davon. Aber Sucht ist die falsche Vorstellung. Sucht in der Politik gibt es auch, aber die ist nicht lange durchzuhalten. Denn Abhängigkeit ist eine Krankheit, sie führt zu immer schwächerer Wirkung der Droge und immer höherem Bedarf. Das geht in der Politik gar nicht, da würden die Menschen durchdrehen und auffällig werden. Die müssen immer auch Sacharbeit leisten, Termine koordinieren und ableisten. All das erzwingt harten Realitätssinn. Auch wenn das nicht den verbreiteten Vorurteilen entspricht.

KLICHE Solche Spekulationen sollte man lassen. Aussagen über Gefühle und Persönlichkeit von Einzelnen in der Politik sind meist kaum mehr als Tratsch. Es ist kaum möglich, die Person von ihrem Umfeld aus anderen Personen, Gremien, Aufgaben, von ihren Aussichten, gezielter Selbstdarstellung und herumwabernden Emotionen in den umgebenden Großgruppen herauszulösen. Selbst bei so krassen Fällen wie Trump oder Johnson muss man da sehr vorsichtig sein: Was ist zweckmäßig, was vorgeführt, was echt, was unbewusst? Selbst ihre Bücher lassen Politikerinnen und Politiker ja ganz gern mal von anderen mitschreiben.