Kampf gegen dritte Corona-Welle : Ärzte: Sind noch nicht aus dem Gröbsten raus

Mit den ersten Corona-Impfungen bei Hausaerzten ist der Startschuss fuer eine deutliche Verbreiterung der Impfkampagne in Deutschland gefallen. (Foto vom 07.04.2021: Eine Arzthelferin einer internistischen Praxisgemeinschaft in Neu-Isenburg impft eine Patientin mit dem Biontech Impfstoff) In einigen Regionen begannen die Praxen bereits am Dienstag mit den Impfungen. Zunaechst steht ihnen aber nur ein ueberschaubares Angebot zur Verfuegung. In der ersten Woche erhalten alle Praxen zusammen 940.000 Impfdosen. Das sind rein rechnerisch gut 26 Dosen pro Praxis. In der Woche vom 26. April gibt es einen deutlichen Schub - dann koennen die Praxen insgesamt mit mehr als drei Millionen Dosen rechnen. *** Local Caption *** 00447251 Foto: epd/Tim Wegner