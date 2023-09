Studie Positive Halbzeitbilanz für Ampel - Eindruck aber schwach

Zur Halbzeit hat die Ampel demnach 38 Prozent ihrer 453 Koalitionsversprechen vollständig oder teilweise eingelöst. Weitere 12 Prozent befinden sich „im Prozess ihrer Erfüllung“, wie es in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung hieß. 14 Prozent seien „substanziell angegangen“. Dem gegenüber stehen gut ein Drittel der Versprechen (36 Prozent) aus dem Vertrag von SPD, Grünen und FDP, die weder erfüllt noch angepackt wurden. Für die Analyse habe man im Forscherteam „echte“ Versprechen untersucht, deren Erfüllung also anhand klarer Kriterien nachprüfbar seien.