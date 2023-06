Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes Postdocs: Bessere Zukunft für wissenschaftliche Mitarbeiter

Darüber hinaus soll in dieser Postdoc-Phase ein „4+2-Modell“ eingeführt werden. Dabei werde die Höchstbefristungsdauer in der Qualifizierungsphase nach der Promotion von sechs auf vier Jahre reduziert. Eine darauffolgende Befristung von bis zu zwei Jahren sei nur mit einer verbindlichen Zusage, dass anschließend ein unbefristeter Vertrag abgeschlossen werde, möglich. Voraussetzung hierbei: Die vorab vereinbarten und in einem transparenten Verfahren evaluierten Leistungen wurden erreicht. Durch die abgesicherte Aussicht auf eine unbefristete Anstellung soll mehr Planbarkeit und Verbindlichkeit für die Beschäftigten erreicht werden. Gleichzeitig betonte Stark-Watzinger jedoch, dass die Gesetzesreform an sich keine neuen Dauerstellen schaffe und auch keine moderne Führungskultur in Hochschulen ersetze.