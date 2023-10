Parteigründung PR-Offensive für Wagenknecht-Partei läuft

Mit ihrem Projekt will Wagenknecht nach eigenen Worten eine politische Leerstelle füllen. „Ich spüre, dass es ganz viele gibt, die sich eigentlich von keiner Partei mehr vertreten fühlen“, sagte sie am Donnerstagabend bei einer Lesung in Halle/Saale. Es sei an der Zeit, Neues zu schaffen. „Ich wollte irgendwann nicht sagen müssen: Da war ein Zeitfenster, da hättest du was ändern können und du hast es nicht gemacht.“