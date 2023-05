Erste Reise nach Berlin seit Kriegsbeginn „Ein wahrer Freund“ – Präsident Selenskyj zu Besuch in Deutschland

Ein Airbus A319 der Flugbereitschaft der Luftwaffe hatte Selenskyj am Samstagabend in Rom abgeholt, zwei Eurofighter waren vom Fliegerhorst Lechfeld in Bayern gestartet und hatten den Airbus in den deutschen Luftraum geleitet. Selenskyj landete in Berlin am Sonntag gegen 0.30 Uhr. „Bereits in Berlin“, twittert Selenskyj kurz nach seiner Ankunft. „Waffen. Starkes Paket. Luftverteidigung, Wiederaufbau. EU. Nato. Sicherheit.“