Bundespräsident : Pro und Contra Impfpflicht - Diskussion im Schloss Bellevue

Berlin Impfpflicht ja oder nein? Der Bundespräsident mahnt eine besonders sorgfältige politische Debatte bei dieser einschneidenden Maßnahme an. Und er führt sie selbst - auch mit Impfpflicht-Gegnern.

Den Zweiflern an der Wirksamkeit der Impfstoffe hält Prof. Kai Nagel von der TU Berlin entgegen, dass das Impfen bei der Delta-Variante sehr wohl der „game changer“ gewesen sei, also die Infektionszahlen runtergebracht habe. „Bei der Omikron ist es das jetzt in Bezug auf die Inzidenzen nicht mehr, in Bezug auf die schweren Verläufe aber sehr wohl“. Nagel entwickelt Modelle zur Ausbreitung des Virus. „Bei Omikron ist ein bisschen die Frage, ob wir mit einem blauen Auge davonkommen oder nicht“, sagt er. Für diese Variante käme eine Impfpflicht ohnehin zu spät.