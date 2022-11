Altersvorsorge : Prognose: Renten steigen nächstes Jahr um bis zu 4,2 Prozent

Berlin 2023 dürfen Rentnerinnen und Rentner voraussichtlich mit mehr Geld rechnen. Auch für die kommenden Jahre sind die Prognosen für die Rentenkasse recht positiv. Dennoch gibt es Kritik.

Gute Nachrichten für 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland: Sie können im kommenden Jahr voraussichtlich mit mehr Geld rechnen. In Westdeutschland sollen die Renten im Juli um rund 3,5 Prozent steigen und in Ostdeutschland um gut 4,2 Prozent. Das geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2022 hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ berichtet. Die Details: