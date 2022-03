Milliarden für Bundeswehr : Prominente und Wissenschaftler gegen „massive Hochrüstung“

Berlin Margot Käßmann, Katja Riemann, Bela B und andere sprechen sich gegen das Milliarden-Programm für die Bundeswehr aus. Hochrüstung werde „das Sterben in der Ukraine“ nicht beenden, heißt es in einem Appell.

Weiter heißt es in der Erklärung: „Die auf Jahrzehnte geplante Hochrüstung beendet das Sterben in der Ukraine nicht, macht unsere Welt nicht friedlicher und nicht sicherer. Wir können sie uns im Namen der Zukunft nicht leisten.“ Sie helfe auch den Menschen in der Ukraine nicht. Die neuen Waffen würden die Ukraine in ihrem Kampf und Recht auf Selbstverteidigung nicht unterstützen.