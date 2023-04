Polizei und Aktivisten ziehen Bilanz 260 Verfahren nach Klima-Protesten in Berlin

Am Dienstag blieb es weitgehend ruhig in der Hauptstadt. „Bisher haben wir keine Vorkommnisse festgestellt“, hieß es am Nachmittag seitens der Polizei. „Gleichwohl sind wir seit den frühen Morgenstunden mit 700 Einsatzkräften im Dienst. Das orientiert sich an den gestrigen Erfahrungen.“ Am Tag zuvor habe die Polizei aufgrund der Vielzahl von Blockaden die Zahl von ursprünglich 500 auf 660 Einsatzkräfte aufstocken müssen.